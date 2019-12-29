Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı
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Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da Pütürge ilçesinin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

29.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:11
Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı

'da ilçesinin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Pütürge'de başlayan kar yağışı, öğleyin yerini tipiye bıraktı. Malatya-Pütürge kara yolu, Kubbe Dağı mevkisinde tipi nedeniyle kapandı.

Kara yolları ekipleri Kubbe Dağı mevkisini tekrar trafiğe açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri de Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 13 mahallenin yolunu açmak için karla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Malatya'da tipi nedeniyle Pütürge kara yolu ulaşıma kapandı
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