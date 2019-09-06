Malatya'da terör propagandasına tutuklama
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.