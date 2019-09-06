Malatya'da terör propagandasına tutuklama

Malatya'da terör propagandasına tutuklama

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

06.09.2019 16:46
Malatya'da terör propagandasına tutuklama

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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