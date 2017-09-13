Malatya'da Terör Örgütü Operasyonları

Malatya'da FETÖ/PDY ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda toplam 73 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtilirken, 25 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. 20 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada 11 şüphelinin ise halen firari olarak arandığı dile getirildi.



Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında Malatya'da 8 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 1'inin tutuklanarak Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Diğer 7 şüphelinin ise haklarında soruşturma açılan illere sevk edildiği belirtildi.



Kentte ayrıca DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda ise gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelilerden birinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklanırken 1 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



Bir diğer terör örgütü operasyonunda ise 'Heyet Tahrir Şam (FEC/NC-HTŞ)' terör örgütü yanlısı faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir şahsın gözaltına alındığı açıklandı. Şahsın emniyetteki sorgusunun ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi.



Öte yandan, emniyetten yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda şehir girişindeki 2 nolu uygulama noktasında, terör örgütü üyesi olarak aranan 1 şahsın da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi - MALATYA