Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

01.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:40
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA
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