Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.