Malatya'da terör operasyonu: 10 gözaltı
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Malatya'da terör operasyonu: 10 gözaltı

13.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:57
Malatya'da terör operasyonu: 10 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ve terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2'si DEAŞ üyesi, 8'i FETÖ üyesi olmak üzere toplam 10 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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