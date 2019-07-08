Malatya'da terör operasyonları

Malatya'da terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 DEAŞ ile 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA