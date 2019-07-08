Malatya'da terör operasyonları
Malatya'da terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 DEAŞ ile 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Kaynak: AA
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