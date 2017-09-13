Malatya'da Terör Operasyonları

Malatya'da terör örgütlerine yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 11 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda toplam 73 kişi hakkında işlem yapıldı.



Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 25'i adli kontrol kararıyla, 20'si de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 11 şahıs ise firari olarak aranıyor. Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında Malatya'da 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak 7'si ise şüpheli soruşturmanın olduğu kente sevk edildi.



DEAŞ'a yönelik operasyonda ise gözaltına alınan iki kişiden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Malatya Emniyet Müdürlüğü 2 nolu uygulama noktasında ise "terör örgütü mensubu" olarak aranan 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Açıklamada ayrıca, Suriye'ye gidip geldiği tespit edilen ve kentte "Heyet Tahrir Şam (FEC/NC-HTŞ)" yanlısı faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir kişi yakalandı.



Şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.