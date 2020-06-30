Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Malatya'da belediyede görevli temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Malatya'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
30.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:35

Malatya'da belediyede görevli temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferhat Karabağ, Çöşnük Mahallesi'nde temizlik yaparken kaldırımda bir cüzdan buldu.

Cüzdanda 4 bin 200 lira, kurum ve kredi kartları olduğunu gören Karabağ, durumu amirine bildirdi. Kredi kartları ve ruhsattan yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın Erdal Yar'a ait olduğunu belirledi.

Kaybettiği cüzdanını almak için belediyeye gelen Yar, cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı Ferhat Karabağ'ı tebrik ederek, "Bu hareket takdire şayandır. Evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Helal olmayan bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. Personelimizi göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cüzdanın sahibi Erdal Yar ise temizlik görevlisinin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirterek, "Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İçinde yüklü miktarda para vardı, bir kuruşuna dahi dokunulmadan bana teslim edildi. Kendilerinden Allah razı olsun. Böyle bir zamanda yapılan bu hareket beni çok ama çok duygulandırdı. Bu davranış topluma örnek olacak bir davranış. Arkadaşımız insanlığın ölmediğini bizlere gösterdi. Bu örnek davranışından dolayı Battalgazi Belediyesine ve personeline çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Temizlik görevlisi Ferhat Karabağ ise günlük yaptığı temizlik sırasında bir bina önünde kaldırımda cüzdan gördüğünü anlatarak, içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı yanına alarak, durumu amirine bildirdiğini, amirlerinin de sahibine ulaşarak cüzdanını teslim ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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