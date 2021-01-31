Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor
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Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor

31.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:10

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplanan bölgeleri temizleyerek vatandaşlara temiz ve güvenli bir ortam sağlamanın uğraşını veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplanan bölgeleri temizleyerek vatandaşlara temiz ve güvenli bir ortam sağlamanın uğraşını veriyor.

Ekipler, kentteki yoğun kar yağışı sonrasında, sabahın erken saatlerinde kar küremeye başlıyor.

Şehirde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yerde kar kalmayana kadar çalışan ekipler, hem il merkezinde hem de kırsalda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Karla mücadele ekip amiri Hanifi Sakız, AA muhabirine, kar yere düştüğü andan itibaren ekip arkadaşlarını topladıklarını, öncelikle kaldırımları, yaya geçitleri, hastane önlerini temizleyip vatandaşlara güvenli ortam sağladıklarını belirtti.

"Halkımızın güvenliği için mücadele ediyoruz"

Temizlik görevlilerinden Osman Ordu ise 12 yıldır mesleğini severek yaptığını, karla mücadeleyle vatandaşlara hizmet etmenin güzel bir görev olduğunu ifade etti.

Şehrin bütün sokaklarını, caddelerini, kaldırımlarını kardan temizlediklerini dile getiren Ordu, "Halkımızın sağlığı ve rahat yürüyebilmesi için bütün şehri elden geçiriyoruz. Halkamızın güvenliği için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Temizlik görevlilerinden Mehmet Duman da "Çalışmaya sabah saat 06.30'da başlıyoruz. Karları yerden kaldırana kadar çalışıyoruz. Kar mücadelesi yaparken birinci düşüncemiz karı yerden kaldırmak. İnsanların kayıp düşmemesi için yoğun uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor
Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor
Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor
Temizlik ekipleri, karla mücadeleye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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