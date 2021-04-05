Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
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Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Malatya'da, telefonla aradığı yaşlı kadına, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 350 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 85 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, telefonla aradığı yaşlı kadına, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 350 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 85 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ'da yaşayan yaşlı kadınının 350 bin lira değerindeki altın ve parasının telefonda kendilerini polis-savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaşlı kadının, altın ve parayı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkında dolandırıcılara verdiğini belirtmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat birimiyle yapılan koordineli çalışması sonucu 18 güvenlik kamerasından 85 saatlik görüntü incelendi.

Müştekinin parasını alan şüphelinin H.E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı kente getiren kiralık aracı kullananın A.D. ve parayı teslim ettikleri, olayın organizatörünün ise A.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheli H.E'nin Şanlıurfa'da bulunduğunu belirleyen ekipler, bu kentteki ekiplerle irtibata geçerek diğer 2 zanlının yakalanmasını sağladı.

Malatya'ya getirilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, firari H.E'nin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkında dolandırıcılara altın ve paraları verdiği görülüyor.

Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Son dakika haberleri: Telefonla dolandırıcılık şüphelileri 85 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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