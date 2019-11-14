Malatya'da telefonla dolandırıcılığı polis engelledi

14.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:26

Malatya'da telefonla dolandırıcılık girişimi, yakınlarının ihbarıyla polis tarafından engelledi.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı Ş.K'den (53) kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, olayın çözülmesi için evinde bulunan değerli eşya ve parayı belirledikleri noktaya bırakmasını istedi.

Ş.K'nin evdeki 380 gram altın, 4 yarım altın, 4 tam altın ve 20 bin lirayı dolandırıcılara teslim etmek üzere evden ayrıldığını gören yakınları durumu polise bildirdi.

İlgili kurumlarla görüşerek telefon hattını kapattıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kuyumcuların yakınlarında ulaştıkları Ş.K'yi bilgilendirerek, dolandırılmasını önledi.

Kaynak: AA