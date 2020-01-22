Malatya'da tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı

22.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:00

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları, faiz karşılığında kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri ve borcunu ödemeyenleri icraya verdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda borç dilekçesi ile senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA