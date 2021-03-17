Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

17.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:48
Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde tefecilikle mücadele kapsamında POS cihazı aracılığı ile tefecilik yapıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada 4 POS cihazı, 1 adet diz üstü bilgisayar, 6 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda, POS cihazından çekilmiş 17 slip makbuzu, 1 detay raporu, 2 cep telefonu, 85 fişek ele geçirildi.

İş yerindeki 2 kişi, POS cihazından çekim yapmak üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:49:32. #1.15#
title