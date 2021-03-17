Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Malatya'da tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde tefecilikle mücadele kapsamında POS cihazı aracılığı ile tefecilik yapıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada 4 POS cihazı, 1 adet diz üstü bilgisayar, 6 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda, POS cihazından çekilmiş 17 slip makbuzu, 1 detay raporu, 2 cep telefonu, 85 fişek ele geçirildi.

İş yerindeki 2 kişi, POS cihazından çekim yapmak üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş