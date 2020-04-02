Malatya'da tedbirleri ihlal eden 19 kişiye idari para cezası kesildi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kente il dışından gelen ve 14 gün evde kalma kuralını ihlal eden 19 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kente il dışından gelen ve 14 gün evde kalma kuralını ihlal eden 19 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbir alındı.

Yapılan denetimlerde ise kente il dışından gelen ve 14 gün evde kalmaları gerektiği yazılı olarak tebliğ edilmesine rağmen karara uymayan 19 kişi tespit edildi.

Karara uymayanlara, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA