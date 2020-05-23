Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu oluştu
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Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu oluştu

Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu oluştu Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, ürettiği soğuk baklavanın siparişine yetişemiyor.

23.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:02

Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu oluştu

MALATYA - Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, ürettiği soğuk baklavanın siparişine yetişemiyor.

Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayram'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen vatandaş yine de baklava almada imtina etmedi ve bayramda evinin mutfağına baklavayı eksik etmedi.

Malatya'da baklava yapan esnaf Abdullah Mutallip Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle hazırlığını yaptıkları baklavanın ilgi gördüğünü belirtip, "Korona virüs tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde can kaybı yaşıyoruz. Yetkililer tarafından Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle fazla satış olmayacağını düşünmüştük. Ancak, baklava siparişlerine yetişemedik. Baklava fiyatlarımız uygun. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için evlere baklava servisi de yaptık" şeklinde konuştu.

Baklavacı esnaflarından İsmail Toker ise, "Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen Baklava siparişlerine gerekli cevabı veremedik. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımız maske takarak alış verişini yaptı. Ev Baklavasının kilosu 30 TL olarak perakendede sattık. Vatandaşlarımız telefonla randevu sisteminde baklavalarını alıyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

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