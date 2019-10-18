Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

18.10.2019 21:00

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki aileden 5 kişi birbirlerine taş ve sopayla saldırdı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA