Malatya'da tarla günü etkinliği

12.10.2019 17:46

Malatya'da, Yazıhan Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen Bitkisel Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, makine parkı açılışı ve tarla günü etkinliği yapıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, buradaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Baruş, insanın hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyaç duyduğunu, gıdanın ana kaynağının da toprak ana olduğunu söyledi. Vali Baruş, "Bizim medeniyetimiz toprağa ana sıfatını yakıştırmıştır. Çünkü ana demek Cenabıhakk'ın vermiş olduğu iradeyle yoktan var eden demektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da vatanın bölünmez bütünlüğü için askerlerin sınır ötesinde olduğunu belirterek, "Onların orada toprağımız için verdikleri mücadeleyi Rabbim muzaffer eylesin. Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu'nu yaparken de 'giremezsiniz.' dediler. Binlerce kere şükürler olsun hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Operasyonu'ndan zaferle ayrıldık. Şimdi Suriye'nin bütünlüğünü koruyarak, terör örgütlerinin hepsiyle de ayrı ayrı mücadele edeceğiz. PKK/YPG ve DEAŞ ile tek tek mücadele ederek, üst üste toplayarak ve mücadele ederek hepsini yok edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir de ülkede ihtiyaç duyulan şekerin tamamının yerli ve milli üretimle temin edildiğini söyledi.

Malatya genelinde şeker pancarı üretiminin 245 bin tona ulaştığını dile getiren Hasdemir, şunları kaydetti:

"Birim alandan elde edilen pancar verimi dünya ortalamasının üzerine çıktı. Yazıhanlı çiftçiler bugün dünyada pancar üreten diğer ülkelerin üzerinde bir performansla pancar üretmektedir. Bu üretimin sonucu olarak Malatya Şeker Fabrikası son 20 yılın rekoru sayılabilecek bir üretime ulaştı. 2018-2019 pazarlama yılında 36 bin 810 ton olan şeker üretimi yüzde 63 artışla 60 bin tona ulaştı. Fabrika Malatya'ya büyük ekonomik katkı sağlıyor."

Yazıhan Atlı Cirit Kulübünün gösteri yaptığı programda, başarılı çiftçilere sertifika verildi. Ardından pancar toplama ve ekme ile mısır silaj makinelerinin bulunduğu parkın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA