: Malatya'da, "Tarımda Yenilikçi Uygulamalar" anlatıldı

10.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:30

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, tarımda "ne üretsen satarsın" dünyasında tüketicinin istediğine bağlı üretime geçildiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Anadolu'daki 'Açık Ders' etkinliğinin üçüncüsü Tekfen Holding ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda geçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, katılımcılara "Tarımda Yenilikçi Uygulamalar" konusunu anlattı.

İnsanoğlunun yeniliğe karşı dirençli olduğunu dile getiren Özertan, tarım sektöründe de üreticilerin yeni çıkan bir gübre veya tohumu önce çevresindeki üreticilerin denemesini beklediğini söyledi.

Türkiye'nin gelecek 25 yılda 100 milyon insanı besleme durumunda olduğuna dikkati çeken Özertan, şöyle devam etti:

"Beslemek ilginç bir kavram çünkü yediğinizde bir şekilde kalorileri alıyorsunuz. Sağlıklı beslenme dediğiniz zaman bu bambaşka bir dünya. İşin içine sadece beslenme değil bu işi sağlık bir şekilde yapmak istendiğinde çok farklı alternatifler çıkıyor. Bir bilim insanı, sizin ve benim gibi beslenmiyor, yakın geçmişte gün içerisinde sadece haplarla besleniyordu, gün içerisinde yaklaşık 250 hap yutuyordu. Şu an günlük 100 hapa indirmiş durumda. Günde 100 hap içerek beslenmeyi tercih etmiş durumda."

Avrupa'daki seraların yüzde 80'inin Hollandalı firmalarca üretildiğini, Hollanda'nın tarım teknolojisinin geliştiğini kaydeden Özetan, seralarda açık alanda yapılan üretimden daha fazla veril elde edildiğini bildirdi.

Özartan, tarımda kullanılan ilaç paketlerinin gelişigüzel tarım arazilerine bırakılmasının da çevre sağlığı açısından risk taşıdığına işaret etti.

Üreticinin bilgi ve donanımının artmasıyla tarımdaki verim artışının paralel olduğuna değinen Özartan, Türkiye'de de tarımda verimliliği arttırmak için çiftçilerin bilgi ve donanımının arttırılmasının üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Dünyada tarımsal üretimin, tüketime bağlı olarak değiştiğini söyleyen Özartan, "Daha önce ne üretsen satarsın dünyasında artık tüketicinin ne istediğine bağlı olarak üretim yapılmakta. Markete gittiğinizde 5 ayrı makarna, 6 ayrı yoğurt, 10 ayrı peynir var. Tüketici artık güce sahip, tüketicinin talebi neyse üreticiler o talebi karşılama durumuna geliyor." şeklinde konuştu.

Daha sonra Özartan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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