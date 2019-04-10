Malatya'da Tarım ve Teknoloji Fuarı Açıldı

Malatya'da 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Orduzu Pınarbaşı fuar alanında açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetlerin temel amacının insanı yaşatmak olduğunu söyledi.

İnsanın yaşayabilmesi için sağlıklı bir ortama ihtiyaç olduğunu anlatan Baruş, "Bunun en temel koşullarından biri de insanları besleyebilecek verimli topraklara sahip olmak ve o toprakları da en güzel şekilde kullanmak. Hem kendi insanınızı beslemek, hem de insanınıza katkı sağlayacak değerler üreterek dış dünyaya satabilmek. Türkiye, bu anlamda önemli bir ülke." diye konuştu.

Medeniyetlerin kuruluşunun tarıma dayalı olduğunu dile getiren Baruş, "Ne zaman ki insanoğlu toprağı işleyerek ürün elde etmeye başlamış, o zaman insanlar tarımın yapıldığı alanlarda şehir ve köyler kurmuş. İnsanlar geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettirebilmek için her zaman tarımsal faaliyetlere ihtiyaç duymuş. Bu anlamda insanın olduğu her yerde tarımsal faaliyet var."ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 38 ilden 150 firmanın katılım sağladığı fuarın kente hayırlı olmasını temenni etti.

Geçmişte halkın yüzde 90'ının tarımla uğraştığını ve tarımda makineleşmenin az olduğunu hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği teşviklerle, çiftçinin teknolojiyle tanışmasıyla birlikte daha az işçilikle, daha fazla üretim noktasında mesafeler katettik. Nüfusumuz arttı ama tarımsal üretimimiz aynı oranda artmadı, bu konuda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Vatandaşların üretime yönelmesi noktasında yerel yönetimler olarak bizlerin ve hükümetin destek vermesi lazım."

Konuşmaların ardından Baruş, Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, açılış kurdelesini kesti.

Baruş ve Gürkan, daha sonda fuarda stantları gezdi.

Tarım fuarı, 14 Nisan'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA