Malatya'da tarım masaya yatırıldı

10.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:11

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki tarım ve sıkıntıları masaya yatırıldı.



Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmelerinde, Bakan Yardımcısı Aksu'nun başkanlığındaki toplantıya Vali Aydın Baruş, Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.



Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Aksu, kentteki üretici temsilcileri ile toplantı yaparak sorun ve sıkıntılar konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi. Toplantının faydalı geçtiğini dile getiren Aksu, Malatya Sultansuyu TİGEM'in de ülkenin en büyük işletmeleri arasında yer aldığını söyledi. Sultansuyu'nun Malatya'nın ileriye dönük bir markası olacağını da ifade eden Aksu, "Buraya ayrı bir önem veriyoruz, faaliyetler konusunda Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA