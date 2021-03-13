Malatya'da tarihi mekanlarda İstiklal Marşı okundu

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında tarihi mekanları ziyaret ederek, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında tarihi mekanları ziyaret ederek, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi binasının önünden başlayan bisiklet turu kapsamında Atatürk Evi, Kent Müzesi, Yeni Cami, Arslantepe Höyüğü, Ulu Cami, Battalgazi Surları, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Tren Garı ile Malatya Şehitliği'ne gidilerek, İstiklal Marşı okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla milli ruh bilinci arttırmak amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini bildirdi.

İstiklal Marşı'nın her bir kıtasını ayrı bir tarihi mekanda okuduklarını aktarın Batar, "Bisiklet Çalışma Grubumuzun gönüllü üyelerine ve gün boyunca bizlere eşlik eden emniyet mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerin kullandı.

Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici ise çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş