Malatya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

23.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:30
Malatya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 tablo ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 tablo ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen "Hazreti İsa ve Hazreti Meryem" temalı 3 tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, tablolarla birlikte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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