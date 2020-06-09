Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 gümüş sikke, 5 eski takı, deri üzerine Arapça yazılı kitap, tarihi eser olduğu düşünülen gümüş işlemeli sigara tabakası ile 2 tarihi eseri incelemede kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: DHA