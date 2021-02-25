Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi
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Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi

25.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:02
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal objenin ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal objenin ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden tarihi eserlerin görüntülerini paylaştığını tespit etti.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sikke ve metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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