Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi
03.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:24
Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi.
Malatya'da tarihi eser niteliğinde 6 gümüş plaka ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişinin evindeki tarihi eser niteliği taşıyan gümüş levhaları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, toplam 1,5 kilogram ağırlığında, Osmanlıca kabartma yazılar bulunan 6 gümüş etnografik levha ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine