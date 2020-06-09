Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonuncunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin evine operasyon düzenlendi.

Akçadağ ilçesindeki evlerde yapılan aramada, bir altın sikke, 3 gümüş sikke, 5 takı, geçmiş dönemlere ait taş basım deri işleme Arapça yazılı ilmihal kitabı, Selçuklu mimarisiyle işlenmiş 1 gümüş sigara tabakası ile 2 tarihi eser inceleme merceği aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA