Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İki zanlının ev ve eklentilerindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 eşya, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 71 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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