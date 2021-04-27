Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İki zanlının ev ve eklentilerindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 eşya, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 71 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik