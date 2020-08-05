Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Malatya'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri M.E. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen topraktan yapılmış 3 kase, üzerinde hayvan figürü bulunan 1 taş parçası, 1 bakır mumluk, 1 topraktan yapılmış kırık pipo, 1 bakır fincan, 14 sikke, 1 yüzük, 2 kemer tokasına benzeyen demir parçası, 1 çekiç görünümlü demir parçası ve 2 el dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA