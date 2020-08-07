Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Akçadağ ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipleri, eski medeniyetlere ait 2 buhurdanlık, 2 maşraba, 1 kandil, 1 bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve 1 eski hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA