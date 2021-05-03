Malatya'da tam kapanma döneminde alkol satışı yapılamayacak
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Malatya'da tam kapanma döneminde alkol satışı yapılamayacak

Malatya'da tam kapanma döneminde alkol satışı yapılamayacak
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kentte alınacak tedbirlere ilişkin bazı konuları görüşerek karara bağladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanmak üzere tam kapanma kararı alındığı ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esasların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle duyurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı genelgesi ve 27.04.2021 tarih 2021/24 No'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerekmekte olup bu kapsamda; 17.05.2021 tarihi saat 05.00'e kadar market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol satışına izin verilmemesine, yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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