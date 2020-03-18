Malatya'da taksi ve servis araçları dezenfekte edildi
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Malatya'da taksi ve servis araçları dezenfekte edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri artırarak devam ediyor.

18.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:29
Malatya'da taksi ve servis araçları dezenfekte edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri artırarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya'da faaliyet gösteren ticari taksi ve servis araçlarının dezenfektasyonu yapılarak halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda yapılan dezenfekte sonrası açıklama yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Biliyorsunuz dünyayı sarsan bir virüs var. Bu virüsün ülkemizde az olması için özellikle hijyen bakımından Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yetkililer ile görüştük. Arabalarımızın hijyenik temizliğini yapmak için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem bireysel hem toplumsal olarak gerekli önlemleri almalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü, ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaratmadan teğet geçmesi noktasında toplum ve devlet olarak gerekli tedbirleri almak gibi bir sorumluluğumuz var. Tabi bizim aldığımız bu tedbirlerin vatandaşlarımızda bir tedirginlik oluşturmamasını her platformda ifade ediyoruz. Toplu taşıma araçları, taksilerin, servislerin hijyenik koşullarda dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bizler de örnek olması noktasında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından; taksicilerin, minibüsçülerin, servislerin ve toplu taşıma araçlarımızın ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. Toplum olarak bu korona virüse karşı alınacak önlemler noktasında ne kadar önemli olduğunu hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak duyarlı olmamız gerektiğine parmak basan Başkan Gürkan, "Bundan sonraki süreçte özellikle tokalaşmama noktasında, temizlik ve hijyen noktasındaki hassasiyet ve tutumlarımız aynı zamanda toplumsal ve kendi sağlığımızı öne çıkaracaktır. Bu çalışmayı yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ve bize paydaş olan değerli oda başkanımız Şevket Keskin'e ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz o dur ki; memleketimiz korona virüsünden kaynaklanacak enfeksiyon ve diğer ağır şartlarda hastalıkların önüne geçilmesidir. Toplumumuza tekrardan geçmiş olsun diyorum. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu rakamların üzerine de hasta sayısının çıkmamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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