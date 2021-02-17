Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır manav önünde bekleyenlere çarptı
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Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır manav önünde bekleyenlere çarptı

17.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:11
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır manav önünde bekleyenlere çarptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, manav önünde bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, manav önünde bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 31 AFF 454 plakalı tır, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manava girdi.

Kazada, manav önünde bulunan F.S, M.B. ve M.B. ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolu, tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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