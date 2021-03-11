Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
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Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

11.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince 8'inci sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince 8'inci sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik binasında gerçekleştirilen kursun açılışını Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Tomo, Birlik Başkanı İhsan Akın ve kursiyerler katıldı.

Akın, 22 yetiştiricinin eğitim alacağı kursun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, amaçlarının yetiştiricilerin teknik ve pratik anlamda bilgi birikimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Kursta iş sağlığı, hastalıklarla parazitlerle mücadele konusunda eğitimler verileceğini aktaran Akın, "Toplamda 104 saatlik bir eğitim görerek sertifika alacaklar. Arkadaşlar üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım, siz yeter ki üretin biz sizin her zaman yanınızdayız. Gerek kadın yetiştiricilerimiz ve girişimcilerimiz, platform üyelerimiz ve çobanlarımızın sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tomo ise kursa katılan yetiştiricilerin teorik ve pratik olarak hastalıklarla mücadele gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olacaklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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