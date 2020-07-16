Malatya'da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi Malatya'da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli bir valiz fünyeyle patlatıldı.

Malatya'da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli bir valiz fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde kaldırımda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan valizin incelenmesi için bomba imha ekibini olay yerine çağırdı. Yol yaya ve araç trafiğine kapatılarak, güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, valizin çevresinde yaptığı incelemenin ardından fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi.

Patlatılan valiz içerisinde kıyafet çıkarken, polis valizi kimin bıraktığını tespit etmek için inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA