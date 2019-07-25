Malatya'da şüpheli ölüm

Malatya'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Elif Gültekin, babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gültekin'in cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA