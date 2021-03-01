Son dakika... Sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
01.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:13
Son dakika gündem haberi: Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya'da sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesinde alınan bilgiye göre sulama kanalına düşen kedi, su seviyesini ayarlamak için kullanılan metal kapağın arasına girdi.
Çevredeki vatandaşlar kanaldan kedi sese gelmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Sulama kanalına giren itfaiye eri, kediyi tutunduğu metal kapaktan çıkardı.
Kurtarılan kedi, caddede serbest bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş