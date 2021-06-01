Malatya'da sulama kanalında ceset bulundu
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Malatya'da sulama kanalında ceset bulundu

Malatya'da sulama kanalında ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki mezarlık civarında bahçe sulamasında kullanılan kanalda ceset görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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