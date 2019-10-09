Malatya'da sulama göletine düşen çocuk boğuldu

09.10.2019 15:12

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, sulama göletine düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi'ndeki sulama göleti yakınında oynayan Yahya Karın (3), dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra çocuklarının gölete düştüğünü fark eden aile, Karın'ı göletten çıkararak, kendi imkanlarıyla Tepehan Aile Hekimliğine götürdü.

Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA