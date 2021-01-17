Malatya'da su üstünde yüzen restoranın proje alanı incelendi
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Malatya'da su üstünde yüzen restoranın proje alanı incelendi

17.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:45
Malatya'da su üstünde yüzen restoranın proje alanı incelendi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karakaya Baraj Gölü'nde yapılması planlanan su üstü yüzen restoran proje alanını inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karakaya Baraj Gölü'nde yapılması planlanan su üstü yüzen restoran proje alanını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakır ile Güder ilçenin turizmine katkı sağlayacak su üstü yüzen restoran projesinin yapılacağı alanı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çakır, kentin Karakaya Baraj Gölü'nden yeteri kadar istifade edemediğine aktararak, "Bu projeyle bu istifadenin ilk adımı atılmış oldu. Bu noktada ciddi bir alt yapı çalışması yapılması gerekiyor. Daha önce baraja inen yolların iyileştirilme çalışması yapıldı. Güzel bir projeyi hayata geçirecek Battalgazi Belediyemiz bir yandan dolgu çalışmalarına başlamışlar ve diğer yandan da projeyi geliştiriyorlar. Bu bölgedeki çalışmalar aslında Malatyalı vatandaşlarımızı baraj ile buluşturma amacının ilk adımları olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Güder ise ilçenin turizm noktasında cazibesini arttıracak çalışmalar yaptıklarını bu amaçla ilçenin kıyı şeridini turizm ile canlandıracaklarını bildirdi.

Kıyı şeridinin cazibesini arttıracaklarını kaydeden Güder, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı barajımızla buluşturacağız. Bu yönüyle çalışmalarımızı başlattık. Biz, ilçedeki vatandaşlarımıza Battalgazi'mizin yarınlarını çok daha güzel yapmak için söz verdik. Bizim vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Sözümüzü tuttuğumuzu her geçen gün hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle ortaya koyuyoruz. Battalgazi'mizi turizm cennetine çevireceğiz."

İncelemede, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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