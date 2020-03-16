Malatya'da su borçları olan vatandaşlara iyi haber
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Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Malatya'da su borçları olan vatandaşlara iyi haber

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Korona virüs ile mücadele konusunda temizlik ve hijyen maddelerine ihtiyaç duyulduğunu ve bu süreçte su borcu olan vatandaşlar hakkında her hangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

16.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:56
Malatya'da su borçları olan vatandaşlara iyi haber

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Korona virüs ile mücadele konusunda temizlik ve hijyen maddelerine ihtiyaç duyulduğunu ve bu süreçte su borcu olan vatandaşlar hakkında her hangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dünyayı kasıp kavuran Korona virüs nedeniyle Türkiye'de şuana kadar 18 kişinin gözlem altında olduğunu belirterek temennilerinin bu sayının artmaması olduğunu dile getirdi.


Vatandaşların alınan tedbirler noktasında tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Gürkan, "Alınan tedbirler vatandaşın sağlığı ve geleceği içindir. Alınan bu tedbirler bazen vatandaşın nezdinde tedirginlik kat sayısını yükseltecek bir yapı formatına büründürülüyor, bu doğru bir şey değildir" dedi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok noktada ilaçlama yaptıklarını vurgulayan Gürkan, vatandaşların korku ve endişeyle evlerinde stok yapmalarını gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Halkın rahat ve huzurlu olmasını isteyen Gürkan, "Bizler de MASKİ Genel Müdürlüğümüze vermiş olduğumuz talimat ile su borcu olan vatandaşlar hakkında her hangi bir işlem yapmamalarını ilettik. Özellikle şu şartlarda temizlik ve hijyen maddelerine ihtiyaç duyulduğu bir süre içerisinde böyle bir uygulamanın hem toplum sağlığı açısından, hem aile sağlığı ve hem de kişisel sağlığı açısında iyi olmayacağı düşüncesi ile ileriki bir tarihe kadar kesilmemesi noktasında gerekli talimatları verdik." şeklinde konuştu.


Vatandaşların aldıkları tedbirlerde tedirgin olmaması gerektiğini belirten Gürkan, "Bu süreçte el sıkışmama, toplu yerlerde ve alanlarda bulunmama noktasında temennimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanımız ve yetkililer gerekli açıklamaları yapıyorlar. Bunları dikkate alalım." dedi.


Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Gürkan, "Vatandaşlarımız almış olduğumuz tedbirler noktasında bazen alış veriş noktasında büyük rağbet gösteriyor. Bazı ürünlere gıda, kolonya türü ürünlere alış veriş noktasında yoğun bir talep var. Zaman zaman menfi insanlar noktasında hemen fiyatları fahiş bir fiyata çekme gibi bir durumla da karşılaşıyoruz. Esenlik Genel Müdürlüğümüze ve marketlerimize bu noktada gerekli talimatları verdik. Fiyat artışı söz konusu değil. Diğer market ve alış veriş merkezleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğümüz ve diğer ilgili kurumlar tarafından yoğun bir şekilde denetimler yapılıyor." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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