Malatya'da stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi
23.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:08

Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından koordineli yapılan takip ve analiz sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında bir araç arandı.

Aramada otomobilin stepnesine gizlenmiş 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, N.B ve M.K, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve N.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlı M.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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