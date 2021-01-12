Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı
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Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

12.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:20
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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