Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

MALATYA'da sosyal medya üzerinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYDYPG'yi övücü paylaşımlarda bulunanlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYDYPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, geçen Çarşamba günü tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.