Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

18.10.2019 11:09

MALATYA'da, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulunarak, terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı 'karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile PYD/YPG'yi övücü' paylaşımlarda bulundukları öne sürülen şüpheliler, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlar ekipleri tarafından belirlendi. Polis, adresleri tespit edilen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA