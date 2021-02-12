Malatya'da son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa edildi
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Malatya'da son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa edildi

12.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:20
Malatya'da son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'da son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'da son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa etti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmakta.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Malatya'da inşa edilen 11 sulama tesisi ile 405 bin 160 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirterek, çiftçilere yıllık 255 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi..

18 yılda kente 86 adet tesis ile 2 milyar 717 milyon 350 bin 394 lira yatırım yaptıklarını hatırlatan Yıldız, kente son 18 yılda 13 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

Yıldız, yapımı devam eden 7 baraj ile 187 bin 790 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını aktardı.

Taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 48 taşkın koruma tesisi ile 46 yerleşim yeri ve 4 bin 682 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ifade eden Yıldız, düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak yeraltı barajı inşa çalışmaları kapsamında Malatya'da 1 adet depolama tesisi çalışmalarının tamamlandığı belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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