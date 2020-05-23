Malatya'da sokaklar boş kaldı
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Malatya Cadde ve sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:08
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Malatya Cadde ve sokaklar boş kaldı. Malatyalıların yasağa uyduğu görüldü. Malatya cadde ve sokaklar boş kaldı.
Bu arada, cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf tutulan görevli vatandaşların da olduğu görüldü. - MALATYA
Kaynak: İHA