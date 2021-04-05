Malatya'da sokak hayvanları unutulmuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler önceden belirlenen alanlara bayat ekmek kutularından toplanan ekmekler ve mamalar ile sokak hayvanlarını besliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ekmek israfının önüne geçmek için başlatmış oluğu 'Bayat Ekmek Kutusu' uygulaması ile topladığı ekmeklerin bir kısmını sokak hayvanlarına bir kısmını da yaban hayvanlarına yem olarak veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarında bulunan toplam 300 adet bayat ekmek toplama kutusunda günlük olarak yaklaşık 200 kg ekmek ekipler tarafından toplanıyor. Toplanan ekmekler ile temin edilen etler Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parklarına, çöp sahasına, hayvan barınağına, Baraj Göleti'nin çevresi ile önceden belirlenen ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakılıyor.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte lokanta ve restoranların paket servise dönmesiyle beslenmede sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının beslenmeleri için çalışmalarını aralıksız bir şeklide sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı