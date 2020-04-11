Malatya'da sokak hayvanları için gönüllüler yem bıraktı
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Malatya'da sokak hayvanları için gönüllüler yem bıraktı

Malatya'da gönüllüler sokak hayvanları için kent merkezinde farklı noktalara yem bıraktı.

11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:18
Malatya'da sokak hayvanları için gönüllüler yem bıraktı

Malatya'da gönüllüler sokak hayvanları için kent merkezinde farklı noktalara yem bıraktı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, sokak hayvanlarının beslenmesi için yem bırakmak isteyen kişilerin dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından, bazı gönüllülerin yem bıraktığı görüldü.

Sokak hayvanlarına yem bırakmak için gönüllü olarak sokağa çıktığını aktaran Özlem Emir, "Aç olan hayvanlara destek olmaya çalışıyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Çok zor durumda olan hayvanlar var, elimizden geldiğince destek olursak çok çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Emir ve beraberindeki 2 arkadaşıyla kentin çeşitli yerlerine sokak hayvanları için yem bıraktı.

Kaynak: AA

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