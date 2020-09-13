Malatya'da sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uymayan 7 kişiye ceza
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle aralarında düğün sahibinin de bulunduğu 7 kişiye para cezası uygulandı.
13.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:02
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle aralarında düğün sahibinin de bulunduğu 7 kişiye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Düğün salonlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Özal Mahallesi'nde Y.K'nin sokak düğününde 6 kişiyle halay çektiğini tespit etti.
Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan düğün sahibi ile halay çeken 6 kişiye toplam 22 bin 260 lira ceza uyguladı.
Kaynak: AA