Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da'da yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da'da yoğunluk yaşandı.

Fırınların açık olduğunu bilmeyen vatandaşlar marketlerde yoğunluğa neden oldu.

Çevreyolu Çöşnük kavşağında önlem alan trafik polisleri fırınların yarın açık olacağına dair anons yaptı.

Çevreyolunda yoğun bir araç trafiği oluştu,

Kentteki fırın, market ve bakkalarda kuyruk oluştu.

Kaynak: AA